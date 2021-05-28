13:06 (мск), источник: РБК
Власти уведомили об увеличении времени на разрешение полетов через Россию
Ранее ряд европейских авиакомпаний отказались летать над Белоруссией и теперь вынуждены выбирать альтернативные маршруты, в том числе через Россию.
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Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через российское воздушное пространство следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
В Росавиации пояснили, что увеличение времени выполнения процедур обусловлено ростом общего количества запросов от авиакомпаний.
«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения. Это технический момент. Все очень просто, когда работает система согласованная, есть точки доступа самолета в пространство страны — есть точки и согласованные эшелоны», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК. Он пояснил, что самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, «просят разрешения на влет в разных точках,
В минувший четверг австрийская авиакомпания Austrian Airlines заявила, что российская сторона не выдала разрешение на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.
Некоторые европейские авиакомпании, в том числе Air France, Finnair и Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, KLM и др., отказались от полетов над Белоруссией. Поводом для этого стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Лайнер сел в Минске. В аэропорту заявили, что он запросил посадку