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13:06 (мск), источник: РБК

Власти уведомили об увеличении времени на разрешение полетов через Россию

Ранее ряд европейских авиакомпаний отказались летать над Белоруссией и теперь вынуждены выбирать альтернативные маршруты, в том числе через Россию.

Источник: Reuters

Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через российское воздушное пространство следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В Росавиации пояснили, что увеличение времени выполнения процедур обусловлено ростом общего количества запросов от авиакомпаний.

За прошедшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам, сообщило ведомство. Российские авиакомпании, по его информации, осуществили 134 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию с разрешением европейским авиакомпаниям, решившим облетать Белоруссию, на использование российского воздушного пространства, связал возникшие сложности с техническими моментами.

«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения. Это технический момент. Все очень просто, когда работает система согласованная, есть точки доступа самолета в пространство страны — есть точки и согласованные эшелоны», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК. Он пояснил, что самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, «просят разрешения на влет в разных точках, из-за чего возникают определенные проблемы». «Коль скоро возникли проблемы из-за решений ЕС <…> неизбежны технические заминки», — добавил представитель Кремля.

<…>

В минувший четверг австрийская авиакомпания Austrian Airlines заявила, что российская сторона не выдала разрешение на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. Из-за этого авиакомпания отменила рейс. Позднее источники РБК в крупной российской авиакомпании сообщили, что в Росавиации идет совещание, на котором обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту, в обход Белоруссии.

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Некоторые европейские авиакомпании, в том числе Air France, Finnair и Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, KLM и др., отказались от полетов над Белоруссией. Поводом для этого стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Лайнер сел в Минске. В аэропорту заявили, что он запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В авиакомпании РБК сообщили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. После приземления опасных предметов на борту самолета не нашли. Белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу. В отношении журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками. Россиянку арестовали на два месяца.

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