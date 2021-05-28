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14:56 (мск), источник: РБК

Лукашенко исключил порабощение страны фразой «идиотов нет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами правительств стран СНГ заявил, что любая попытка поглощения государства вызовет отпор, так как объединить какие-либо страны силой не представляется возможным, сообщается на сайте главы государства. По его мнению, сейчас невозможно колониальным образом поработить дружественные государства.

Источник: РИА "Новости"

«Слушайте, мир изменился, идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать дружественные государства. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить вызовет страшный отпор в этом государстве», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас вокруг развелось множество «помощников подбросить в этот костер поленьев». Он считает необходимым идти вперед, не теряя того, что есть, и интегрироваться уже на абсолютно «новых принципах».
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27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Белоруссии служит угрозой для Киева. «Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — сказал он.

Глава МИДа также выразил мнение, что интеграция между Россией и Белоруссией может завершиться поглощением последней. «Этот тот риск, который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения», — добавил он.

Министр отметил, что позиция белорусского президента «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», — заключил он.

В марте Лукашенко говорил, что работать в направлении возможного объединения России и Белоруссии глупо из-за изменившейся геополитической обстановки. По его словам, сейчас обе страны находятся практически на одинаковом уровне развития. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что максимально возможная интеграция была бы в интересах жителей двух государств, но о полном объединении речь не ведется.

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