Минтруд не видит предпосылок для введения четырехдневки

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.
«Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — отметил Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.
Как считает глава Минтруда, это может являться «своего рода альтернативой» сокращенной рабочей неделе.
Минтруд полагает, что в России важно зафиксировать четкие правила работы в удаленном режиме. Нормы должны касаться в том числе времени выхода работника на связь и предоставления им необходимой информации, считает Котяков.
«Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов», сказал министр, рассуждая о дистанционной работе. «Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила», — пояснил он.
Котяков также подчеркнул, что при переходе на удаленку заработная плата сотрудника не должна снижаться, во всяком случае, «при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве».
В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра.
Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.