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14:38 (мск), источник: Известия

Посол Греции выразила надежду на возобновление рейсов в страну для туристов

Греция рассчитывает, что в ближайшее время будет принято решение о возобновлении авиарейсов в страну для туристов в полном объеме, заявила в пятницу, 28 мая, посол Греции в России Екатерини Нассика.

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Источник: AP 2021

«Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна открыть небо для нас, с тем чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и российские туристы могли этими рейсами прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко», — сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной совместному открытию туристического сезона в рамках Года истории Россия — Греция.

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26 мая было опубликовано исследование, согласно которому самыми желанными направлениями для россиян этим летом являются Сочи, Москва, Симферополь и Греция. Кроме того, в число популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Также этим летом туристы желают побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

22 мая власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд в страну неограниченного числа российских граждан при наличии у них одного из документов: свидетельства о вакцинации от коронавируса, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

В феврале Россия на взаимной основе возобновила регулярное авиасообщение с Грецией, прерванное в прошлом году на фоне пандемии. Об этом говорилось в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце января. Авиакомпании могут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва-Афины.

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