Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление. В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — сказала она на заседании общественного совета при ведомстве.
Законопроект вносит в действующее законодательство поправки, согласно которым с 1 сентября текущего года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.
Кроме того, документ предусматривает назначение неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля ежемесячных выплат в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
Еще одной поправкой с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящихся в трудной материальной ситуации.
Предусмотрено, что оно составит 50% прожиточного минимума, в среднем — 6350 рублей.
При этом действие закона не распространяется на женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года. Им выплата такого пособия будет осуществляться в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
19 мая эти поправки были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении. В тот же день их одобрил Совет Федерации.
21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнил, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.