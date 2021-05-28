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19:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Делегация из Катара станет самой многочисленной в истории ПМЭФ

Кто еще приедет на форум в Россию несмотря на пандемию.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на ограничения и закрытые границы на Петербургском международном экономическом форуме ожидается много иностранных гостей. Одной из главных стран-участниц в этом году станет Катар. В составе делегации приедут представители 50 катарских организаций — бизнесмены, высокопоставленные чиновники и политики. На ПМЭФ-2021 обсудят экономическое и научное сотрудничество наших стран. Эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.

На ПМЭФ придут и соседи Катара — делегация из Бахрейна. Помимо экономического сотрудничества на полях форума обсудят производство российской вакцины «Спутник V». В феврале она была официально зарегистрирована в Бахрейне, а сейчас страна планирует наладить собственное производство.

Налаживать бизнес-контакты придут бизнесмены из Ирана. В прошлом году объем экспорта Ирана в Россию вырос на 105%, товарооборот повысился на 43%. Очевидно, обе страны не планируют останавливаться на достигнутом.

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Среди европейский стран подтверждено участие делегации из Италии. На полях форума состоится панельная дискуссия «Россия — Италия». А в стартовый день итальянские предприниматели поделятся своим опытом с российскими коллегами на форуме малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в Северную столицу приедут представители бизнес-сообществ Африки, Латинской Америки, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

В качестве важных иностранных гостей на ПМЭФ лично будут присутствовать: главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, глава Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон и президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более ста дискуссий.

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