19:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Делегация из Катара станет самой многочисленной в истории ПМЭФ
Кто еще приедет на форум в Россию несмотря на пандемию.
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Несмотря на ограничения и закрытые границы на Петербургском международном экономическом форуме ожидается много иностранных гостей. Одной из главных
На ПМЭФ придут и соседи Катара — делегация из Бахрейна. Помимо экономического сотрудничества на полях форума обсудят производство российской вакцины «Спутник V». В феврале она была официально зарегистрирована в Бахрейне, а сейчас страна планирует наладить собственное производство.
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Среди европейский стран подтверждено участие делегации из Италии. На полях форума состоится панельная дискуссия «Россия — Италия». А в стартовый день итальянские предприниматели поделятся своим опытом с российскими коллегами на форуме малого и среднего бизнеса.
Кроме того, в Северную столицу приедут представители
В качестве важных иностранных гостей на ПМЭФ лично будут присутствовать: главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, глава Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон и президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Запланировано проведение более ста дискуссий.