Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
17100-летие Андрея Сахарова
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
20:53 (мск), источник: Известия

Лукашенко рассказал об «откровенном разговоре» с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании представителей СНГ, состоявшемся 28 мая, рассказал об «откровенном разговоре» с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Президент Белоруссии напомнил о выходе Украины из СНГ. По его словам, Порошенко первым сообщил о желании покинуть организацию именно ему.

Источник: AP 2021

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что Порошенко пытался что-то ему объяснить, однако уже тогда белорусский лидер понял, что Украину «вытаскивали» из Содружества.

Президент Белоруссии, в свою очередь, предупреждал на тот момент украинского коллегу о том, что вернуться будет проблематично.

Читайте также
Порошенко обвинили в организации беспорядков в Киеве

«Ну что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать “незалежности” Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор», — подытожил Лукашенко, уточнив, что подобный диалог у него был и с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Петр Порошенко, будучи президентом Украины, поручил начать процедуру выхода страны из СНГ 12 апреля. Он также распорядился «окончательно закрыть» соответствующее представительство в Минске.

2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить участие страны в координационных советах СНГ. Украинскому МИДу было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Плыть по лечению: как питьевую воду загрязняют медикаментами
Охранная грамота: как не навредить щитовидке шашлыками и газировкой
Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair: «это эмоции»
Остановлено движение через Босфор из-за аварии танкера
В Россию привезут 300 тысяч мигрантов-строителей
На совещании с главой Крыма из шкафа внезапно вылез человек
Минтруд высказался о введении четырехдневки в России
Власти заявили о планах запретить ватные палочки
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Эта температура предсказывает смерть от COVID-19
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
Авто
Тест-драйв Mazda CX-30 в Сочи – что посмотреть на курорте Семь мест, которые стоит посетить в бывшей столице Олимпийских игр
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
Картинки 776
Как измениться? 276
Какие "меры предосторожности" надо соблюдать после вакцинации? 137
Свекровь обвиняет в воровстве 116
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Новости партнеров
С 1 августа пенсии пересчитают: кто может рассчитывать на повышение
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Россиянка решила наказать Киркорова материально за перенесенный стресс
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь