Лукашенко рассказал об «откровенном разговоре» с Порошенко

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко добавил, что Порошенко пытался что-то ему объяснить, однако уже тогда белорусский лидер понял, что Украину «вытаскивали» из Содружества.
Президент Белоруссии, в свою очередь, предупреждал на тот момент украинского коллегу о том, что вернуться будет проблематично.
«Ну что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать “незалежности” Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор», — подытожил Лукашенко, уточнив, что подобный диалог у него был и с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Петр Порошенко, будучи президентом Украины, поручил начать процедуру выхода страны из СНГ 12 апреля. Он также распорядился «окончательно закрыть» соответствующее представительство в Минске.
2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить участие страны в координационных советах СНГ. Украинскому МИДу было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.