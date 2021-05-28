Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair словами «всплеск эмоций»

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал Путин Лукашенко. Тот, в свою очередь, вставил: «Всплеска эмоций».
«Да, всплеска эмоций», — согласился Путин.
«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», — сказал Путин.
Президент Белоруссии заявил, что привез «некоторые документы», чтобы показать их Путину и продемонстрировать тем самым происходящее в республике в связи с ситуацией вокруг самолета.
По словам Лукашенко, страны Запада используют этот инцидент, чтобы «раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», когда в Белоруссии начались протесты из-за результата президентских выборов. Тогда ЕС, США и другие страны не стали признавать Лукашенко легитимным главой государства, обвинили его в насилии над мирными протестующими и ввели санкции.
Борт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, сел в Минске днем 23 мая. Его развернули от литовской границы из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство обнаружено не было. После посадки самолета белорусские правоохранительные органы задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого обвиняют в организации массовых беспорядков.
Белорусская оппозиция заявила, что рейс посадили исключительно для задержания Протасевича. Страны Запада резко осудили инцидент, называя его «угоном», и потребовали освобождения журналиста. ЕС, Украина и Великобритания запретили белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве, пользоваться своими аэропортами. Кроме того, европейские перевозчики перестали летать над территорией Белоруссии.