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19:24 (мск), источник: РБК

Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair словами «всплеск эмоций»

Реакция международного сообщества после инцидента с рейсом Ryanair, посаженном в Минске, является «всплеском эмоций». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Российский президент также вспомнил инцидент 2013 года, когда самолет с президентом Боливии посадили в Вене и досмотрели.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал Путин Лукашенко. Тот, в свою очередь, вставил: «Всплеска эмоций».

«Да, всплеска эмоций», — согласился Путин.

Он напомнил, что в 2013 году самолет летевшего из России президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене и досмотрели из-за подозрений наличия на борту экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, но тогда не последовало никакой международной реакции.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», — сказал Путин.

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Президент Белоруссии заявил, что привез «некоторые документы», чтобы показать их Путину и продемонстрировать тем самым происходящее в республике в связи с ситуацией вокруг самолета.

По словам Лукашенко, страны Запада используют этот инцидент, чтобы «раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», когда в Белоруссии начались протесты из-за результата президентских выборов. Тогда ЕС, США и другие страны не стали признавать Лукашенко легитимным главой государства, обвинили его в насилии над мирными протестующими и ввели санкции.

Борт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, сел в Минске днем 23 мая. Его развернули от литовской границы из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство обнаружено не было. После посадки самолета белорусские правоохранительные органы задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого обвиняют в организации массовых беспорядков.

Белорусская оппозиция заявила, что рейс посадили исключительно для задержания Протасевича. Страны Запада резко осудили инцидент, называя его «угоном», и потребовали освобождения журналиста. ЕС, Украина и Великобритания запретили белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве, пользоваться своими аэропортами. Кроме того, европейские перевозчики перестали летать над территорией Белоруссии.

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