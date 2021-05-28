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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия официально признала свое колониальное прошлое в Намибии геноцидом

Власти Германии официально признали, что убийства коренного населения Намибии, которые совершались германскими военными в период колонизации этой страны в конце XIX—начале XX века, являются геноцидом. Об этом объявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отметив, что в знак признания «неизмеримых страданий, причиненных жертвам, мы хотим поддержать Намибию и потомков жертв в рамках программы реконструкции и развития на сумму €1,1 млрд».

Признание Германией того факта, что убийство десятков тысяч представителей народностей гереро и нама в 1904—1907 годах во время подавления восстания коренных народов против колонизаторов, является геноцидом, стало результатом пятилетних переговоров Германии и Намибии.

Ранее Германия уже принесла официальные извинения за убийства колониального прошлого и предлагала компенсацию. Однако власти Намибии отказывались принять эту компенсацию, сочтя ее слишком незначительной (по данным Deutsche Welle, Германия предлагала €10 млн), а также подчеркивали, что ожидают не просто извинений, а «искренних извинений» и признания факта геноцида.

Теперь извинения Германии приняты Намибией. Кроме того, в столице Намибии будет подписана соответствующая декларация, куда для специально для этого в июне отправится министр Маас. Ожидается также, что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Намибию, чтобы принести официальные извинения. Программа помощи и развития, включая выплаты компенсаций потомкам жертв геноцида, будет, как планируется, реализовываться на протяжении 30 лет. Средства будут направлены на строительство инфраструктурных объектов, больниц, подготовку специалистов и т. п.

Алена Миклашевская

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