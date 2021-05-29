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04:22 (мск), источник: ТАСС

США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Источник: AP 2021

«США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», — сказала Псаки.

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Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками также разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом.

«США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — говорится в тексте. По словам Псаки, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

С 3 июня американская администрация возобновит действие рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии. «3 июня США повторно введут санкции против девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены [из-под действия санкций] серией генеральных лицензий Министерства финансов США, — информировала Псаки. — Гражданам США будет запрещено проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами».

Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

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