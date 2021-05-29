Байден заявил об уверенности Си Цзиньпина «овладеть США»

«Я провел с президентом Китая Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер. 24 часа частных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он твердо уверен, что Китай до 3030−3035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — сказал Байден во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния (цитата по сайту Белого дома). При этом телеканал Fox News отмечает, что Байден скорее говорил о 2030−2035 годах.
28 мая Джо Байден представил детальный проект бюджета США на 2022 финансовый год, сумма расходов увеличилась с $1,52 трлн в первой редакции до $6 трлн. На оборонные нужды в целом предлагается выделить $753 млрд, основными целями затрат на оборону называются отражение угрозы со стороны Китая и сдерживание России.