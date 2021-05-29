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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден заявил об уверенности Си Цзиньпина «овладеть США»

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Китай сможет «овладеть США» до 3035 года, сообщил президент США Джо Байден. Он отметил, что сейчас идет сражение между демократиями и автократиями, и чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу.

Источник: Reuters

«Я провел с президентом Китая Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер. 24 часа частных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он твердо уверен, что Китай до 3030−3035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — сказал Байден во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния (цитата по сайту Белого дома). При этом телеканал Fox News отмечает, что Байден скорее говорил о 2030−2035 годах.

28 мая Джо Байден представил детальный проект бюджета США на 2022 финансовый год, сумма расходов увеличилась с $1,52 трлн в первой редакции до $6 трлн. На оборонные нужды в целом предлагается выделить $753 млрд, основными целями затрат на оборону называются отражение угрозы со стороны Китая и сдерживание России.

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