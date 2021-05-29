Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 маяНачало заселения Сибири русскими, покорение Эвереста, день рождения Андрея Аршавина, а также другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
08:03 (мск), источник: Известия

В России изменят правила выдачи заграничных паспортов

В России изменят правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении заграничных паспортов, сообщает в субботу, 29 мая, «Парламентская газета».

Источник: Reuters

Пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане РФ, проживающие на территории страны, а также за ее пределами. Однако последним для этого все равно придется приехать в Россию. Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию.

Для всех остальных госпошлина за оформление заграничного паспорта старого образца составит 2 тыс. рублей, а нового — 5 тыс. рублей. Кроме того, для оформления документа нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

Новость
Как неработающие или самозанятые могут увеличить размер будущей пенсии?

При этом сроки оказания госуслуги не изменили: по месту прописки документ обязаны выдать в течение месяца с момента подачи заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно онлайн через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа, загрузив все перечисленные на сайте документы. После этого в онлайн-форме заявления требуется ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние 10 лет: место учебы, службы, работы.

Однако паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, всё равно потребуется лично предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ.

Ранее, 7 апреля, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказался о возможности внесения данных загранпаспорта в электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что без этого в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Для туристов выходит существенная экономия при привязке сертификата о вакцинации к загранпаспорту, так как не нужно постоянно тратиться на ПЦР-тесты, подчеркнул специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На грани рисков: почему ЦБ озаботился кредитами с плавающими ставками
Широкий ценз: могут ли в России ввести дополнительные критерии при выплате пособий
США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении
Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
На совещании с главой Крыма из шкафа внезапно вылез человек
Байден заявил об уверенности Си Цзиньпина в «овладении США»
Лукашенко рассказал об «особом разговоре» с Порошенко
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Поседевшая в 12 лет девушка прославилась в сети Она перестала стыдиться своей внешности.
Авто
Тест-драйв Mazda CX-30 в Сочи – что посмотреть на курорте Семь мест, которые стоит посетить в бывшей столице Олимпийских игр
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
Как измениться? 293
Какие "меры предосторожности" надо соблюдать после вакцинации? 142
Моего ребёнка травят 129
Короновирус 89
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Дом
Как обеспечить городской комфорт на даче
Интерьер как арт-объект: яркий дачный дом семьи архитекторов
Как деревянная резьба преображает дом: 30 примеров
10 модных способов использовать растения в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь