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12:05 (мск), источник: Российская газета

В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам

МИД прокомментировал появившуюся в японских СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.

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«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — цитирует РИА Новости сообщение МИД.

Дипломаты напомнили, что в рамках двустороннего диалога и МИД СССР в советское время уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России последовательно продвигали хорошо известную всем позицию. Южные Курилы стали частью СССР на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим.

Главным препятствием на пути заключения мирного договора между Россией и Японией остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Москва не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.

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 В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам
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