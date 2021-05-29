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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Air France и Austrian Airlines начали летать в Москву в обход Белоруссии

Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву. Ранее она отменила три таких рейса в связи с тем, что Россия не предоставила ей новый воздушный коридор. Напомним, это было нужно из-за поручения европейских властей облетать Белоруссию после скандала с посадкой в Минске самолета Ryanair. Разрешение на полет в Москву в обход Белоруссии также получила австрийская компания Austrian Airlines.

Источник: Reuters

Источник ТАСС сообщил, что сегодня, 29 мая, впервые за три дня самолет Air France вылетел в Москву из парижского аэропорта Руасси—Шарль де Голль.

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», — сказала агентству представитель Austrian Airlines.

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Она добавила, что уже в пути самолет, двигающийся из Австрии в Китай транзитом через российскую территорию. «После того как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты», — сказала она.

23 мая в столице Белоруссии посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого сразу же задержали. Белорусские власти называли причиной посадки угрозу теракта на борту.

Страны Евросоюза раскритиковали действия Минска и призвали закрыть для Белоруссии воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией приостановили Air France, Finnair, Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic.

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