00:13 (мск), источник: ТАСС
Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по
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По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема.
Отвечая на вопрос ТАСС, считает ли он себя социалистом, Сигал отметил, что «Справедливая Россия — За правду» не является социалистической партией «в советском смысле этого слова».
«Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями», — уверен он.
Ранее в