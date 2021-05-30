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00:13 (мск), источник: ТАСС

Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. Ранее он был членом партии «За правду» (22 февраля объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России»).

По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема.

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Отвечая на вопрос ТАСС, считает ли он себя социалистом, Сигал отметил, что «Справедливая Россия — За правду» не является социалистической партией «в советском смысле этого слова».

«Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями», — уверен он.

Ранее в пресс-службе справороссов ТАСС уточняли, что актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года.

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