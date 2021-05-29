«Справедливая Россия — За правду» выступила за независимость ДНР и цензуру в СМИ

«Партия “Справедливая Россия — За правду” идет на выборы, отстаивая следующие программные ориентиры и ценности: введение в России с 2022 года выплат справедливого базового дохода, реализация в России принципов справедливой пенсии, введение общественной экспертизы и контроля над контентом (содержанием) СМИ, отмена ЕГЭ, восстановление классического среднего и высшего образования, повышение общественного и государственного статуса школы и учителя, признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик», — указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС.
Кроме того, партия подготовила четыре документа, которые станут частью избирательной программы. Их предлагается внести в Госдуму через законодательные органы субъектов РФ. Первая инициатива ужесточает санкции по ряду экологических преступлений. Вторая устанавливает понятия «общественной морали» и «оскорбление общественной морали», запрещающая СМИ распространять соответствующий контент. Третий законопроект предусматривает выделение каждому новорожденному гражданину РФ 1 млн рублей, воспользоваться которым можно по достижении 18 лет. Четвертый документ расширяет льготы для многодетных семей.
В пресс-службе партии ТАСС уточнили, что проект предвыборной программы официально будет представлен 3 июня, его должен будет одобрить предвыборный съезд справороссов, который запланирован на 26 июня.