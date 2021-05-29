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23:11 (мск), источник: Газета.Ру

Посол Украины в ФРГ потребовал от России репараций за всех погибших в Донбассе

Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших в Донбассе и восстановит разрушенные районы, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Ранее глава мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявлял, что наблюдатели не фиксировали присутствия российских военных в Донбассе.

Источник: Reuters

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил, что Киев согласится помириться с Москвой, если она выплатит ему компенсации за разрушенный Донбасс и убитых в ходе конфликта людей.

Кроме того, РФ, по его словам, должна вывести свои войска с юго-востока Украины, а также «вернуть» Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой.

Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства. Это конечная точка всех дальнейших шагов на пути к примирению.
Андрей Мельник

Стоит напомнить, что российские власти неоднократно указывали на то, что конфликт в Донбассе между украинскими силовиками и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками — это гражданская война и РФ не входит в число участвующих в ней сторон.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик также заявлял, что наблюдатели организации не фиксировали присутствия российских военных в Донбассе.

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Касательно Крыма Москва ранее подчеркивала, что вопрос о его принадлежности окончательно закрыт. Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по результатам общекрымского референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.

Стоит отметить, что Андрей Мельник уже не в первый раз делает громкие заявления в адрес других стран. Так, двумя месяцами ранее Мельник указал Германии, что у нее якобы есть моральный долг перед Украиной по возвращению Крыма.

«Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», — заявил украинский дипломат.

В то же время Мельник выразил тогда благодарность властям ФРГ за санкции, которые были введены против России из-за «оккупации полуострова», но отметил, что рестрикции должны быть «ужесточены».

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что украинский посол оставил свою мысль о «моральном долге» Берлина незаконченной.

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Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», — отметила Захарова.

Она добавила, что временную «моральную ответственность» Берлина перед Киевом следовало бы применить к поддержке переворота на Украине, невыполнению киевским руководством обязательств по Минским соглашениями и ущемлению прав коренных народов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе разговора с немецким дипломатом Кристофом Хойсгеном призвал Берлин отнестись серьезно к заявлению Мельника.

«Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого», — сказал постпред.

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Депутат бундестага Вальдемар Гердт, член партии «Альтернатива для Германии», и вовсе усомнился в здравомыслии Мельника.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал немецкий парламентарий.

Гердт также отметил, что оценки крымского вопроса в таком контексте вызывают недоумение.

При этом Мельник ранее также угрожал, что Украина может стать обладательницей ядерного оружия в случае отказа западных стран от реальной помощи Киеву.

«Либо мы являемся частью союза — такого как НАТО — и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее, либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно, возможно, посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе», — заявил дипломат в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

В ответ на это Мария Захарова предположила, что украинские власти и дипломаты подобными заявлениями пытаются поднять рушащийся рейтинг президента республики Владимира Зеленского.

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