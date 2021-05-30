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08:57 (мск), источник: РБК

Глава Европарламента предложил усилить санкции против России

Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить давление на российских чиновников, в то же время устанавливая более тесные контакты с гражданским обществом, а также поддерживая диссидентов, НПО и независимые СМИ.

Источник: AP 2021

После введения санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, заявил глава Европарламент Дэвид Мария Сассоли в интервью медиа-группы Funke.

Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.
Дэвид Сассоли (цитата по T-Online)

Глава Европарламента также отметил, что у ЕС с Россией сейчас «очень напряженные» отношения.

Помимо этого, Сассоли прокомментировал задержание в Белоруссии экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и призвал принять дальнейшие меры для его освобождения. Он считает, что фотография Протасевича должна быть «выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».

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Сейчас Сассоли, а также несколько других европейских чиновников и политиков находятся под российскими санкциями, им запрещен въезд на территорию России. Москва наложила ограничения на представителей ЕС в конце апреля после аналогичных действий союза в отношении шести россиян 2-го и 22 марта.

В апреле в Европарламенте уже предлагали усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии. Такое мнение высказывал председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он заявил, что Москва продолжает «курс опасных провокаций» и упомянул размещение российских войск в областях, граничащих с Украиной. Тогда военное руководство и Кремль объясняли передислокацию военными учениями.

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«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считал Вебер.

Ранее на неделе ЕС предложил Вашингтону действовать совместно для ответа России на ее злонамеренные действия, сообщал Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня. «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — говорится в документе.

На саммите 24 мая лидеры стран-членов Евросоюза осудили «незаконные, провокационные и подрывные действия России» против блока и вновь подтвердили свое единство перед лицом таких действий. При этом участники саммита решили ничего не предпринимать в практической плоскости своих отношений с Россией.

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