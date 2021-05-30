Премьер Литвы призвала ввести санкции против строителей БелАЭС

17:58 (мск), источник: Известия
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Она призвала рассмотреть «всевозможные санкции», в том числе меры против разных секторов экономики, включая санкции против участия в строительстве атомной станции в Островце.
Шимоните добавила, что инцидент с самолетом в Белоруссии говорит о «полном подавлении всех свобод, которые ценят в Евросоюзе».
Ранее, 28 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.
В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с российским лидером. Они продолжались более пяти часов.
Как рассказал
На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.
Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске
Как рассказал 28 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что на новые санкции и провокации от Запада Белоруссия будет реагировать жестко. При этом он пообещал введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 в Гродненской области.