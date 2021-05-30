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17:58 (мск), источник: Известия

Премьер Литвы призвала ввести санкции против строителей БелАЭС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз (ЕС) ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС), в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщила в интервью Financial Times.

Источник: AFP 2021

Она призвала рассмотреть «всевозможные санкции», в том числе меры против разных секторов экономики, включая санкции против участия в строительстве атомной станции в Островце.

Шимоните добавила, что инцидент с самолетом в Белоруссии говорит о «полном подавлении всех свобод, которые ценят в Евросоюзе».

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Ранее, 28 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с российским лидером. Они продолжались более пяти часов.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время переговоров лидеры обсуждали в основном развитие торгово-экономических отношений. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули вопросы совместной борьбы с пандемией COVID-19, инцидент с самолетом Ryanair, восстановление авиасообщения между странами.

На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали.

Как рассказал 28 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, западные страны оказывают беспрецедентное давление на Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что на новые санкции и провокации от Запада Белоруссия будет реагировать жестко. При этом он пообещал введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 в Гродненской области.

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