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23:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин обвинил ЕС в попытках оказать давление на Байдена перед встречей с Путиным

Евпропарламент в политических целях оказывает давление на президента США Джо Байдена перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал предложение главы Европарламента Дэвид Сассоли ужесточить санкции против российских чиновников и сообщения о проекте совместного заявления ЕС и США с осуждением действий России.

Источник: РИА "Новости"

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон, с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — написал Володин в своем канале в Telegram.

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По словам спикера, «в политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку».

По сообщению Bloomberg, ЕС предложил США опубликовать совместное заявление, в котором бы осуждалась «модель негативного поведения и злонамеренных действий» со стороны России. Заявление предлагается подписать в ходе саммита ЕС-США, который пройдет накануне встречи Байдена с Владимиром Путиным.

Сам президент США 30 мая отметил, что даст знать Путину, что США не позволят ему нарушать права человека.

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