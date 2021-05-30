23:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Володин обвинил ЕС в попытках оказать давление на Байдена перед встречей с Путиным
Евпропарламент в политических целях оказывает давление на президента США Джо Байдена перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал предложение главы Европарламента Дэвид Сассоли ужесточить санкции против российских чиновников и сообщения о проекте совместного заявления ЕС и США с осуждением действий России.