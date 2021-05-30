Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софии Сапеги России

«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, делом должны заниматься правоохранительные органы, а решение принять суд. Он считает, что если Сапегу задержали, значит для этого было достаточно «веских оснований». Он отметил, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии.
«Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен», — рассказал Макей.
Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Ее арестовали на два месяца. На видео она призналась, что работала редактором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», который публиковал личную информацию белорусских силовиков.