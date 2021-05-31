10:32 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Освобождение части призывников от медосмотра, новые правила для абонентов сотовой связи и закон о просветительской деятельности.
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В начале июня в силу вступит закон о просветительской деятельности, принятый этой весной — он определяет новые правила для организаторов просветительских мероприятий вне рамок образовательных программ. Кроме того, призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, не связанную с состоянием здоровья, освободят от обязательного медосмотра. Абоненты сотовой связи смогут заключать договор с оператором дистанционно, но к корпоративной связи требования ужесточат. А вот упрощенный порядок оформления пенсий и пособий, срок действия которого истекал в июне, продлят как минимум до конца года.
Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».
С начала месяца в силу вступит закон о просветительской деятельности. Сам документ был опубликован на портале правовой информации в начале апреля.
Закон вводит понятие «просветительской деятельности» и закрепляет за органами государственной власти право регулировать ее.
Просветительская деятельность определяется как «деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального,
Заниматься ей могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации, а также физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, но только при соблюдении требований закона.
Решение о целесообразности сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями должны будут принимать Минобрнауки и Минпросвещения.
Как поясняют в Госдуме, закон направлен «на устранение разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни в рамках просветительской деятельности».
С 5 июня и до конца лета в стране будет действовать запрет на вывоз за рубеж гречневой крупы. Ограничения ввело правительство
«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню», — отмечается в документе, опубликованном на
Кроме того, в начале месяца заканчивается действие постановления правительства, регулирующее цены на сахар.
Заключать соглашения, в рамках которых цена на сахарный песок и подсолнечное масло не поднимается выше установленных показателей, с крупными производителями, ассоциациями и торговыми сетями должны были Минпромторг и Минсельхоз.
«Они фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — отмечали в правительстве.
В конце марта стало известно о решении продлить действие «заморозки» до 1 июня для производителей сахара и до 1 октября — для производителей подсолнечного масла. Минсельхоз уже рекомендовал производителям сахарного песка по возможности удерживать цены на установленном уровне и после снятия ограничений.
Призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, освободят от прохождения медосмотра в случае, если отсрочка не связана с состоянием здоровья. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 26 мая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В таком случае медосмотр могут провести только по желанию самого призывника.
«Если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер», — пояснил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Больше года назад в условиях пандемии был введен упрощенный порядок оформления пенсий. В это время граждане могли обратиться за оформлением выплаты дистанционно, информацию от других ведомств сотрудники ПФР собирали сами.
С июня Пенсионный фонд должен был вернуться к обычному режиму, однако, как стало известно в конце мая, упрощенный порядок решили продлить.
«Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года
Там уточнили, что оформить пенсии или социальные выплаты можно будет по телефону или через личный кабинет на сайте ПФР. Оформление или продление выплат будет осуществляться по данным информационных реестров, а при сборе сведений от других учреждений и ведомств сотрудники территориальных ведомств должны будут оказывать гражданам содействие — например, самостоятельно формировать и рассылать запросы.
Иностранцы, в том числе трудовые мигранты, которые находятся в России без необходимых документов или разрешений, должны узаконить свой статус до 15 июня. В противном случае им может грозить выдворение из страны.
Напомним, что сейчас в России действует указ президента от апреля 2020 года, принятый в условиях пандемии. По нему граждане иностранных государств или лица без гражданства, срок документов которых закончился в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го, могут претендовать на послабления. Изначально действие указа истекало в середине декабря прошлого года, однако затем его решено было продлить.
Миграционные службы территориальных органов МВД РФ должны оказывать содействие при оформлении документов трудовым мигрантам, не имеющим разрешения на работу.
Кроме того, граждане иностранных государств, документы которых истекли в указанные сроки, смогут покинуть страну по имеющимся документам через транзитные коридоры. После 15 июня нарушителям может грозить депортация.
С начала месяца ужесточатся требования к предоставлению корпоративной связи и обслуживанию
Заключать договор с оператором мобильной связи абоненты смогут дистанционно, но предоставлять услуги связи пользователям, не предоставившим информацию о себе, компаниям запрещено. Оператор обязан прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.
Уникальный идентификатор устройства (IMEI) можно будет привязать к учетной записи в ЕСИА. Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство.