СМИ: спецслужбы Дании помогали американской разведке шпионить за европейскими политиками

АНБ использовало сотрудничество с Датской службой военной разведки (FE) для перехвата данных с датских подводных интернет-кабелей, чтобы шпионить с 2012 по 2014 год за государственными лидерами, высокопоставленными политиками и чиновниками из Германии, Швеции, Норвегии и Франции.
. В их числе упоминаются канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер немецкой оппозиции Пеер Штайнбрюк (оба были в свое время кандидатами на пост канцлера).
По информации DR, руководство FE знает о шпионаже АНБ уже несколько лет. Почти сразу после того, как Эдвард Сноуден опубликовал информацию о массовой слежке американских спецслужб за мировыми лидерами, в FE была создана специальная рабочая группа из четырех хакеров и аналитиков, которые под кодовым названием «Operation Dunhammer» («Операция Рогоз») до 2015 года расследовали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности, чтобы АНБ не получило сведений о расследовании FE.
Согласно источникам DR, важным выводом в докладе было то, что АНБ использовало сотрудничество с FE для шпионажа за политиками и чиновниками из соседних стран Дании, о чем в датских спецслужбах тогда не догадывались.
В ходе расследования выяснилось, что АНБ использовало специальную программу, чтобы отфильтровывать необходимую информацию из огромной базы данных с интернет-кабелей Дании, которую для АНБ собирали датские спецслужбы. АНБ использовало телефонные номера в качестве параметров поиска для извлечения данных политиков и чиновников.
В итоге американские спецслужбы получали доступ к текстовым сообщениям, телефонным звонкам, а также интернет-трафику своих целей шпионажа, включая их поисковые запросы, переписки в чатах и сервисах обмена сообщениями.
Министр обороны Дании Трин Брамсен, назначенная на этот пост в июне 2019 года, была проинформирована о выводах секретного доклада в августе 2020 года.