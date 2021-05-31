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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: спецслужбы Дании помогали американской разведке шпионить за европейскими политиками

Агентство национальной безопасности (АНБ) США годами шпионило за европейскими политиками, пользуясь сотрудничеством со спецслужбами Дании. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания DR, которая провела масштабное журналистское расследование совместно с рядом других европейских СМИ.

Источник: AP 2021

АНБ использовало сотрудничество с Датской службой военной разведки (FE) для перехвата данных с датских подводных интернет-кабелей, чтобы шпионить с 2012 по 2014 год за государственными лидерами, высокопоставленными политиками и чиновниками из Германии, Швеции, Норвегии и Франции.

. В их числе упоминаются канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер немецкой оппозиции Пеер Штайнбрюк (оба были в свое время кандидатами на пост канцлера).
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По информации DR, руководство FE знает о шпионаже АНБ уже несколько лет. Почти сразу после того, как Эдвард Сноуден опубликовал информацию о массовой слежке американских спецслужб за мировыми лидерами, в FE была создана специальная рабочая группа из четырех хакеров и аналитиков, которые под кодовым названием «Operation Dunhammer» («Операция Рогоз») до 2015 года расследовали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности, чтобы АНБ не получило сведений о расследовании FE.

Согласно источникам DR, важным выводом в докладе было то, что АНБ использовало сотрудничество с FE для шпионажа за политиками и чиновниками из соседних стран Дании, о чем в датских спецслужбах тогда не догадывались.

В ходе расследования выяснилось, что АНБ использовало специальную программу, чтобы отфильтровывать необходимую информацию из огромной базы данных с интернет-кабелей Дании, которую для АНБ собирали датские спецслужбы. АНБ использовало телефонные номера в качестве параметров поиска для извлечения данных политиков и чиновников.

В итоге американские спецслужбы получали доступ к текстовым сообщениям, телефонным звонкам, а также интернет-трафику своих целей шпионажа, включая их поисковые запросы, переписки в чатах и сервисах обмена сообщениями.

Министр обороны Дании Трин Брамсен, назначенная на этот пост в июне 2019 года, была проинформирована о выводах секретного доклада в августе 2020 года.

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