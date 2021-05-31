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17:57 (мск), источник: ТАСС

Рябков заявил, что повестки дня Москвы и Вашингтона перед саммитом не совпадают

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Повестки дня России и США перед встречей президентов двух стран не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов Вашингтоном. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — сказал он.

Рябков добавил, что Вашингтон в предстоящие дни получит ряд сигналов из Москвы:

Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, — для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни.

Как ожидается, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов». Байден заявил в воскресенье, что намерен, в частности, поднять тему нарушений прав человека.

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