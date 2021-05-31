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15:14 (мск), источник: BFM.ru

Путин готовится выступить 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ

Он также примет участие в дискуссии.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин 4 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Далее он будет участвовать в последующей дискуссии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В пятницу на этой неделе будет целый форумный день, будет выступление президента на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара [шейха Тамима бен Хамада Аль Тани] и канцлера Австрии [Себастьяна Курца]», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь говорил, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно, иностранные лидеры — по видеосвязи. Сегодня Песков отметил, что в настоящее время Путин продолжает работать в Сочи и готовится к ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2—5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

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