15:14 (мск), источник: BFM.ru
Путин готовится выступить 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ
Он также примет участие в дискуссии.
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Президент Владимир Путин 4 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Далее он будет участвовать в последующей дискуссии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС, ссылаясь на
«В пятницу на этой неделе будет целый форумный день, будет выступление президента на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара [шейха Тамима бен Хамада Аль Тани] и канцлера Австрии [Себастьяна Курца]», — сказал Песков.
Ранее
Петербургский международный экономический форум в этом году состоится