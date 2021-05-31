19:36 (мск), источник: Известия
Лавров оценил предложение об отключении России от SWIFT
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое. Об этом он рассказал в понедельник, 31 мая, в ходе
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По его словам, подобные призывы «звучат уже не один месяц и, может, не один год». Министр отметил, что такие предложения звучат, когда страны Запада находится в поисках «дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию». Лавров уточнил, что не знает, какие конкретно решения будут приняты Западом, а также владельцами платежной системы.
«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT, и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — отметил глава МИД России.
Ранее в этот день Лавров также уточнил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся недружественные шаги в свой адрес со стороны Евросоюза. При этом он отметил, что РФ готова к к честному и равноправному взаимодействию с ЕС.
В мае в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в РФ должно быть построено «демократическое общество». Кроме того, уточнялось, что если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.
29 апреля
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 31 мая подчеркнул, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. При этом он уточнил, что согласно международному праву ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.
Помимо этого, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что на фоне восстановления экономики, которая пострадала во время пандемии COVID-19, отключать