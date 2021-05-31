Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
18:54 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что демократия в США и во всем мире находится в опасности

Американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру», подчеркнул президент в ходе своей речи по случаю отмечаемого в стране Дня поминовения.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что демократия в США и других странах находится в опасности и в настоящий момент в мире идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом. С соответствующей речью американский лидер выступил в понедельник на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня поминовения.

По утверждению хозяина Белого дома, американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру».

В качестве примеров Байден перечислил в том числе войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. «Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — полагает Байден.

По его словам, от того, как поведут себя американцы, будет зависеть, «устоит ли демократия» перед лицом «могущественных сил, которые желают навредить ей». «Борьба за демократию идет во всем мире, [борьба] между демократией и авторитаризмом», — заявил Байден.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, чтобы увековечить память погибших в Гражданской войне между Севером и Югом (1861−1865). К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали поминать павших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения объявлен общенациональным выходным.

 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Самоуправляемый дрон впервые убил человека
Американские власти создали новую угрозу для биткоина
В АТОР рассказали о новых правилах получения шенгенской визы
Бузова пообещала подать в суд на опорочивших ее журналистов
В Литве и Польше появились интерактивные экраны-порталы (видео)
Как выглядят 12 знаменитых часовых башен (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Авто
Как включенный кондиционер влияет на расход топлива И другие насущные вопросы о климатической системе в автомобиле накануне лета
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Дети
В моду вернулись комфортные платья для беременных (фото) Что носить летом в ожидании малыша? Идеи — в звездной подборке
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь