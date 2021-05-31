Чиновники обсуждают два сценария дальнейших ограничений на полеты в Турцию

Россия продлит ограничение на авиасообщение с Турцией, узнал Forbes. Изначально планировалось, что оно закончится 1 июня.
По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения, запрет на большинство рейсов продлится до 21 июня. Собеседник в одном из профильных ведомств рассказал, что рассматривается и другой вариант — продление ограничений до 1 июля.
Информацию о том, что власти прорабатывают несколько вариантов продления, подтвердил источник в одной из чартерных авиакомпаний. «В ближайшее время об открытии Турции точно речи не идет», — добавил он.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня. Власти объяснили это решение растущими темпами заболеваемости COVID-19 в этих странах. После закрытия авиасообщения правительство утвердило меры поддержки туроператоров: до конца года их освободили от взносов в резервный фонд, а также позволили использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег путешественникам.
Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал 1 млрд рублей для компенсации затрат туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании после закрытия авиасообщения.
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом, но только «после того, как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад». По его словам, российские туристы смогут вернуться в Турцию, когда «для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры».
В середине мая источники Bloomberg среди турецких чиновников сообщили, что Турция не смогла убедить Россию отменить ограничение авиасообщения и полеты могут возобновить не раньше середины июня. 17 мая оперативный штаб заявил, что вместе с Турцией разработает совместный план действий, в котором страны определят условия возобновления туристических поездок.
«Аэрофлот», не дожидаясь решения оперативного штаба, продлил ограничения на полеты в Турцию до конца июня. При этом перевозчик продолжит дважды в неделю летать в Стамбул, разрешение на эти рейсы он получил от оперштаба. Рейсы в Турцию также отменила компания S7, которая ввела ограничения до конца летнего сезона.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь ожидает скорого возобновления авиасообщения с Россией, сообщает телеканал TRT Haber. «Россия нам сообщила, что их решение не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты», — заявил министр (цитата по ТАСС).
Марина Дульнева, Мария Кокорева