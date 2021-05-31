Макрон заявил о недопустимости слежки США за союзниками по Евросоюзу

«Это недопустимо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца.
Президент Франции отметил, что Париж ожидает разъяснений от Вашингтона и Копенгагена, а также начал консультации по этому случаю с компетентными специалистами, в частности, по поводу того, каково состояние дел в области слежки за европейскими лидерами «на данный момент».
Французский лидер подчеркнул, что сохраняет приверженность тому высокому уровню доверия и связей, которые были между США и их европейскими союзниками до сего дня. «Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем полной ясности и ответа [от США]», — сказал Макрон.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило в 2012—2014 гг. за целым рядом европейских политиков, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель, а также немецким главой МИД (нынешним президентом Германии) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Слежка также велась за шведскими политиками.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии приняло к сведению эти сообщения, а канцлер Ангела Меркель также видела соответствующую информацию в СМИ и Берлин проясняет ситуацию. В Минобороны Дании отказались комментировать эту информацию, отметив, что страна выступает против «систематических нападок на близких союзников Дании», имея в виду США.