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20:44 (мск), источник: Ведомости

Макрон заявил о недопустимости слежки США за союзниками по Евросоюзу

Слежка США за союзниками из Евросоюза недопустима и неприемлема на фоне того доверия, которое оказывают Вашингтону страны сообщества. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после информации СМИ о прослушивании датскими спецслужбами немецких политиков по просьбе Вашингтона в 2012—2014 гг..

Источник: Reuters

«Это недопустимо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца.

Президент Франции отметил, что Париж ожидает разъяснений от Вашингтона и Копенгагена, а также начал консультации по этому случаю с компетентными специалистами, в частности, по поводу того, каково состояние дел в области слежки за европейскими лидерами «на данный момент».

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Французский лидер подчеркнул, что сохраняет приверженность тому высокому уровню доверия и связей, которые были между США и их европейскими союзниками до сего дня. «Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем полной ясности и ответа [от США]», — сказал Макрон.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило в 2012—2014 гг. за целым рядом европейских политиков, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель, а также немецким главой МИД (нынешним президентом Германии) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Слежка также велась за шведскими политиками.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии приняло к сведению эти сообщения, а канцлер Ангела Меркель также видела соответствующую информацию в СМИ и Берлин проясняет ситуацию. В Минобороны Дании отказались комментировать эту информацию, отметив, что страна выступает против «систематических нападок на близких союзников Дании», имея в виду США.

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