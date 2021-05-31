21:52 (мск), источник: Газета.Ру
Терешкова, Бутина, Валуев: кто прошел праймериз «Единой России»
Кто лидирует после предварительного голосования в «Единой России».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Большая часть регионов России уже подвела итоги праймериз «Единой России», на основе которых будут сформированы списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Известно, что в список лидеров вошли первая
В предварительном голосовании по кандидатам в депутаты Государственной думы, которое проходило с 24 по 30 мая, приняли участие около 12 млн человек. Это обязательная уставная процедура, без которой кандидата не допустят до участия в выборах.
Праймериз в половине регионов проходили по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках. Ряд регионов, в том числе и Москва, для голосования использовал только
На данный момент неизвестными остаются итоги голосования в 30 регионах, но некоторые уже огласили результаты. В их числе — Москва.
В десятку лидеров по Москве вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев, депутаты Виктор Селиверстов и Анатолий Выборный.
В
На официальном сайте «Единой России» пока не обнародованы официальные итоги праймериз в Саратовской области, но, по данным РИА «Новости», лидером в родном регионе стал действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Информации также пока нет о результатах предвыборного голосования в Ивановской области. В этом году она обратила на себя внимание крайне неожиданной кандидаткой: в середине мая о намерении баллотироваться депутатом от этого субъекта федерации объявила бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.
В своем предвыборном видеообращении она говорила, что ей «стыдно за все происходящее вокруг». Она обозначила ряд проблем региона, среди которых — плохие дороги, низкие зарплаты на предприятиях области, отток мужского населения и экологические проблемы. Волкова пообещала разделять горести, проблемы, беды жителей Ивановской области и помогать им.
Другим примечательным кандидатом на праймериз стала член Общественной палаты, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. Она набрала больше всего голосов, участвуя в предвыборном голосовании от Кировской области.
В Брянской области среди лидеров праймериз оказался действующий депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Среди прошедших праймериз в регионе он занял восьмое место из 32 по спискам и первое — в Брянском одномандатном избирательном округе.
В праймериз «Единой России» также приняли участие два действующих сенатора. В Забайкальском крае на третьем месте оказался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев. По информации на сайте СФ, срок его полномочий истекает только в сентябре 2024 года.
В Кемеровской области лидером праймериз стал член Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын. Срок его полномочий в верхней палате парламента истекает в сентябре 2023 года.
В Республике Тыва в праймериз лидером стала действующий депутат, зампредседателя комитета по контролю и регламенту Лариса Шойгу, которая приходится сестрой министру обороны России Сергею Шойгу. Своего ближайшего соперника предпринимателя Аяса Монге по списку она обогнала на 37 758 голосов: Шойгу поддержали 39 442 голосующих, а Монге — 1684.
В числе победивших в праймериз действующих депутатов — первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Он выдвинул свою кандидатуру в Новосибирской области и занял там первое место.
В списке лидеров в Красноярском крае оказался зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин — он занял третье место.
В Свердловской области в тройку лидеров праймериз вошел председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Не обошлось и без локальных скандалов. Так, первое место в одном из одномандатных округов Мордовии заняла олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, которая ранее была уличена в употреблении допинга. Депутат Госдумы Игорь Лебедев подверг ее победу критике, поскольку
Состав Госдумы избирается на пять лет по смешанной системе: пропорциональная часть состоит из 225 мест, которые занимают по партийным спискам, столько же мест распределяется по мажоритарной системе — здесь кандидаты избираются по одномандатным округам.