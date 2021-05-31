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21:52 (мск), источник: Газета.Ру

Терешкова, Бутина, Валуев: кто прошел праймериз «Единой России»

Кто лидирует после предварительного голосования в «Единой России».

Источник: РИА «Новости»

Большая часть регионов России уже подвела итоги праймериз «Единой России», на основе которых будут сформированы списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Известно, что в список лидеров вошли первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, бывший боксер Николай Валуев, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова, которая ранее заявляла о намерении баллотироваться, по имеющимся данным, предварительное голосование не прошла.

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В предварительном голосовании по кандидатам в депутаты Государственной думы, которое проходило с 24 по 30 мая, приняли участие около 12 млн человек. Это обязательная уставная процедура, без которой кандидата не допустят до участия в выборах.

Праймериз в половине регионов проходили по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках. Ряд регионов, в том числе и Москва, для голосования использовал только онлайн-формат.

На данный момент неизвестными остаются итоги голосования в 30 регионах, но некоторые уже огласили результаты. В их числе — Москва.

Лидером праймериз в столице стала главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. За ней идут вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин.

В десятку лидеров по Москве вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев, депутаты Виктор Селиверстов и Анатолий Выборный.

В Санкт-Петербурге лидером праймериз по спискам стали спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и действующий депутат Госдумы Сергей Боярский. Парламентарий Виталий Милонов победил в предвыборном голосовании по Южному одномандатному избирательному округу города.

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На официальном сайте «Единой России» пока не обнародованы официальные итоги праймериз в Саратовской области, но, по данным РИА «Новости», лидером в родном регионе стал действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Информации также пока нет о результатах предвыборного голосования в Ивановской области. В этом году она обратила на себя внимание крайне неожиданной кандидаткой: в середине мая о намерении баллотироваться депутатом от этого субъекта федерации объявила бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.

В своем предвыборном видеообращении она говорила, что ей «стыдно за все происходящее вокруг». Она обозначила ряд проблем региона, среди которых — плохие дороги, низкие зарплаты на предприятиях области, отток мужского населения и экологические проблемы. Волкова пообещала разделять горести, проблемы, беды жителей Ивановской области и помогать им.

Но, как сообщает НТВ со ссылкой на региональное отделение партии, праймериз она проиграла.

Другим примечательным кандидатом на праймериз стала член Общественной палаты, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. Она набрала больше всего голосов, участвуя в предвыборном голосовании от Кировской области.

В Брянской области среди лидеров праймериз оказался действующий депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Среди прошедших праймериз в регионе он занял восьмое место из 32 по спискам и первое — в Брянском одномандатном избирательном округе.

В праймериз «Единой России» также приняли участие два действующих сенатора. В Забайкальском крае на третьем месте оказался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев. По информации на сайте СФ, срок его полномочий истекает только в сентябре 2024 года.

В Кемеровской области лидером праймериз стал член Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын. Срок его полномочий в верхней палате парламента истекает в сентябре 2023 года.

Лидером предвыборного голосования в Ярославской области стала первая женщина-космонавт, действующий депутат, зампредседателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова.

В Республике Тыва в праймериз лидером стала действующий депутат, зампредседателя комитета по контролю и регламенту Лариса Шойгу, которая приходится сестрой министру обороны России Сергею Шойгу. Своего ближайшего соперника предпринимателя Аяса Монге по списку она обогнала на 37 758 голосов: Шойгу поддержали 39 442 голосующих, а Монге — 1684.

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В числе победивших в праймериз действующих депутатов — первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Он выдвинул свою кандидатуру в Новосибирской области и занял там первое место.

В списке лидеров в Красноярском крае оказался зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин — он занял третье место.

В Свердловской области в тройку лидеров праймериз вошел председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Не обошлось и без локальных скандалов. Так, первое место в одном из одномандатных округов Мордовии заняла олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, которая ранее была уличена в употреблении допинга. Депутат Госдумы Игорь Лебедев подверг ее победу критике, поскольку спортсмены-депутаты редко бывают на заседаниях, а пойманная на запрещенных препаратах чемпионка, по его словам, лишь отрицательно настроит электорат. «Таким людям не место в российском парламенте. Человек за свои преступления и нарушения должен нести наказание», — цитирует политика Sport24.

«Единая Россия» утвердит итоговые перечни участников выборов на съезде 19 июня, пишет РИА «Новости». Сами выборы всех уровней, в том числе и в Госдуму восьмого созыва, состоятся в единый день голосования, намеченный на 19 сентября.

Состав Госдумы избирается на пять лет по смешанной системе: пропорциональная часть состоит из 225 мест, которые занимают по партийным спискам, столько же мест распределяется по мажоритарной системе — здесь кандидаты избираются по одномандатным округам.

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