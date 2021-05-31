Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю)», — сообщили журналистам.
Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.
Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. «С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен.
Также оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю.
«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе», — говорится в сообщении.
Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.
С 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.