Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 маяЗапуск часов на Биг-Бене, закладка Транссибирской магистрали и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
23:13 (мск), источник: ТАСС

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю)», — сообщили журналистам.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Читайте также
Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

Увеличение числа рейсов

Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. «С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен.

Также оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю.

«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе», — говорится в сообщении.

Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

С 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
РФ продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
Российские хоккеисты впервые в истории лишили шведов плей-офф ЧМ
Самоуправляемый дрон впервые убил человека
Названы лидеры предварительного голосования в «Единой России»
Медведев выступил за введение бесплатного проезда для школьников
Как выглядят 12 знаменитых часовых башен (фото)
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 336
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 251
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 215
День пограничника 118
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь