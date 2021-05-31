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23:12 (мск), источник: ТАСС

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: AP 2021

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

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