23:12 (мск), источник: ТАСС
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно
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«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.
Ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией