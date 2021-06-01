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03:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: по отдельным моментам ситуация хуже, чем во времена Холодной войны

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что нынешние отношения РФ с Западом в худшую сторону отличаются от ситуации времен Холодной войны. Он сказал об этом в интервью «Ъ». По его мнению, страны Запада совершили много ошибок, считая, что с Россией можно не считаться.

Источник: РИА "Новости"

«Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но, по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали во всяком случае до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно. И поэтому насовершали очень много ошибок», — сказал Медведев.

Экс-президент осудил персональные санкции, введенные странами Запада против российских граждан.

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка “оборзели” от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор… Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня», — добавил Медведев.

По мнению экс-президента, невозможно представить, чтобы ЕС или США вводили санкции, например, против Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, членов Политбюро или руководителей Верховного совета.

«Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично. Да, мы не согласны с политикой Советского Союза, мы осуждаем, но в то же время каналы общения есть, значит, есть возможность ездить друг к другу. И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалось. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал Медведев.

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