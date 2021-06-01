Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, дни рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В России оценили возможность введения отцовского капитала

Член комитета Госдумы по налогам по бюджету и налогам Евгений Федоров прокомментировал идею председателя комиссии Общественной палаты России по демографии Сергея Рыбальченко о введении отцовского капитала.

Источник: Olichel/СС0

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвал инициативу реалистичной, однако автор должен объяснить, где найти деньги на эти цели.

Новость
В России изменились правила использования маткапитала

«Авторам идеи надо объяснить, откуда они планируют взять деньги. Собственно, тогда можно считать, что идея внесена и ее можно обсуждать. Потому что предложение, чтобы из воздуха у кого-то в кармане даже в самых благих целях появились деньги, — это предложение на уровне волшебников. Волшебников в финансовой сфере не бывает. Там всегда есть источники, откуда предполагается получение средств», — сказал депутат.

Федоров отметил, что выдаваемый в России материнский капитал — де-факто в том числе и отцовский. «Выдача денег на ребенка — это же выдается на семью де-факто, распоряжается этим мать, и она принимает решение за семью, за ребенка, куда этот капитал использовать», — добавил он.

Парламентарий также отметил, что поддерживает решение по формированию системы поддержки семьи и детей, однако, рассматривая серьезные предложение, нужно понимать источники финансов.

Это нормальная процедура. Например, он должен сказать: предлагаю поднять налоги и передать отцам или снять деньги с здравоохранения и передать. После этого идея будет обсуждаться. Любая идея — 99 процентов — это источник, где взять деньги, а оставшийся один процент — на что их потратить.
Евгений Федоров
Член комитета Госдумы по налогам по бюджету и налогам

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми. Так, член ОП предложил сформировать новый федеральный проект «Многодетная страна».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шойгу анонсировал ответ России на действия НАТО
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июня
Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ
Счетная палата озвучила средний размер страховой пенсии
Вторая ракетка мира снялась с турнира после отказа от интервью
Нестереотипная блондинка: была ли Мэрилин Монро хорошей актрисой
Откуда берутся долги по дебетовым картам и как от них избавиться
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Авто
В России создали первый в мире элитный седан на водороде На нем проехались глава Минпромторга и президент Татарстана
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Россияне ошеломлены: вот как можно повлиять на будущее страны
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Gnezdo.ru
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь