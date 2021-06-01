Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять Россию в иностранных судах

«Законопроектом предусматривается закрепить за Генеральной прокуратурой РФ функции по обеспечению представительства и защиты интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций», — сказано в пояснительной записке.
Там отмечено, что с учетом места прокуратуры в системе органов государственной власти и полномочий прокурора по истребованию материалов уголовных дел, сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну Генпрокуратура сможет обеспечить необходимый уровень взаимодействия госорганов и эффективность представления интересов России.
В пояснительной записке также сказано, что сочетание полномочий Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона и за соблюдением прав и свобод человека с функцией по представлению интересов в ЕСПЧ позволит обеспечить защиту прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалоб против РФ.
Ранее интересы России в ЕСПЧ и прочих иностранных судах представлял Минюст. Источники «Ъ» объясняли смену ответственного ведомства тем, что разбирательства в международных судах, как правило, являются итогом уголовных дел и судебных решений, в которых сторону обвинения представляли сотрудники надзорного ведомства. А они лучше знают материал и имеют опыт судебных разбирательств. Минюст же фактически выступал посредником.