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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять Россию в иностранных судах

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры России защищать интересы страны в иностранных органах и судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Поправки предлагается внести в закон «О прокуратуре РФ».

Источник: РИА "Новости"

«Законопроектом предусматривается закрепить за Генеральной прокуратурой РФ функции по обеспечению представительства и защиты интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций», — сказано в пояснительной записке.

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Там отмечено, что с учетом места прокуратуры в системе органов государственной власти и полномочий прокурора по истребованию материалов уголовных дел, сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну Генпрокуратура сможет обеспечить необходимый уровень взаимодействия госорганов и эффективность представления интересов России.

В пояснительной записке также сказано, что сочетание полномочий Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона и за соблюдением прав и свобод человека с функцией по представлению интересов в ЕСПЧ позволит обеспечить защиту прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалоб против РФ.

Ранее интересы России в ЕСПЧ и прочих иностранных судах представлял Минюст. Источники «Ъ» объясняли смену ответственного ведомства тем, что разбирательства в международных судах, как правило, являются итогом уголовных дел и судебных решений, в которых сторону обвинения представляли сотрудники надзорного ведомства. А они лучше знают материал и имеют опыт судебных разбирательств. Минюст же фактически выступал посредником.

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