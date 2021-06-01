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13:34 (мск), источник: Ведомости

В Кремле назвали темы выступления Путина на ПМЭФ-2021

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено социально-экономическим вопросам, инвестиционной привлекательности страны и т.д., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением», — рассказал Песков.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что делегация из США традиционно будет самой многочисленной на ПМЭФ. Также большие делегации ожидаются из Катара, Китая, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.

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