13:34 (мск), источник: Ведомости
В Кремле назвали темы выступления Путина на ПМЭФ-2021
Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено
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«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам
Ранее первый
Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили