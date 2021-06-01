17:52 (мск), источник: ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний» в РФ, говорится в проекте.
Документом также вводится комплекс мер принуждения
Предварительный перечень
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что регулирование
Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой членов думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства РФ, Банка России и Федеральной антимонопольной службы.