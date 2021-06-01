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14:12 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во взятом на встречу с президентом России Владимиром Путиным чемодане находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами, передает пресс-служба лидера республики.

Источник: РИА "Новости"

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

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Если бы эти документы были публично обнародованы, «наверное, много было бы разговоров», отметил он. По словам президента, теме задержанных с рейса Ryanair в ходе его встречи с Путиным было уделено немного времени. Следствие по факту инцидента будет проходить в Белоруссии.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега были сняты с рейса, задержаны, а позже арестованы. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

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