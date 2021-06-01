Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»

После того как трубопровод «Северный поток-2» будет запущен, Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа через территорию последней. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст опубликован на сайте главы государства.
По мнению Зеленского, «Северный поток-2» сегодня — это «козырная ставка». «Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал украинский лидер. Он также убежден, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.
Зеленский назвал трубопровод угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы:
Россия точно нас отключит. Если они завершат техническую сторону «Северного потока-2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было.
Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м — 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021—2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.
В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона заинтересована в транзите газа через Украину. Год спустя в российском МИДе пообещали, что газ будет поставляться в Европу через Украину до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты, а по их истечении «Газпром» проведет переговоры с украинскими партнерами. В министерстве подчеркнули что «Северный поток-2» является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергетику как способ давления на другие страны.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км, каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 5% газопровода.
В Киеве считают, что Россия строит газопровод, чтобы создать механизм давления на Украину и страны Центральной и Восточной Европы, а также усилить зависимость стран Европейского союза от поставок российского газа. По мнению экс-министра экономики Украины Владимира Ланового, после запуска «Северного потока-2» страна потеряет около $3 млрд на транзите газа. Глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинских властей бороться против трубопровода, пока его не введут в эксплуатацию.