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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров стал самым богатым губернатором России

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на официальном сайте руководителя региона, в 2020 году он заработал 381,1 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Источники дохода не указываются. В собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.

На втором месте в списке самых богатых губернаторов оказался глава Марий Эл Александр Евстифеев. Согласно декларации, он заработал 84,7 миллиона рублей за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.

В число богатейших глав регионов также входят губернатор Московской области Андрей Воробьев (с доходом 79,8 миллиона рублей), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 миллиона рублей) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 миллиона рублей).

В начале мая сообщалось, что супруга главы Чечни в 2020 году заработала 1,5 миллиона рублей. Также она владеет квартирой площадью почти 210 квадратных метров.

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