Лукашенко рассказал о вопросе Путину, «как нам попасть в Крым»

Власти Белоруссии и России проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, ведомства обеих стран уже получили соответствующее поручение. Об этом, как сообщает агентство БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.
Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».
«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — добавил Лукашенко.
На уточняющий вопрос журналистов Лукашенко ответил, что разговаривал о полетах в Крым с президентом Украины еще тогда, когда этот пост занимал Петр Порошенко.
Украина рассматривает посещение Крыма не через свои пограничные пункты как нарушение, поскольку считает полуостров своей, но оккупированной территорией. «Я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом): “А как мне теперь в Крым попасть?” — “Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину”. Я говорю: “Понял”. Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию», — сказал Лукашенко.
«Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — добавил он.
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец 30 мая 2020 года, после введения против компании санкций заявил, что она пока не будет совершать полеты в Крым. По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил он. Белоруссия официально не признала вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.
Украинские авиакомпании также не летают в Крым. Полеты на полуостров стали поводом для введения Киевом санкций против российских авиакомпаний, после чего Москва в ответ ввела санкции против украинских авиаперевозчиков, и воздушное сообщение между двумя странами прекратилось.