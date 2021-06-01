«Искандеры» получат неуязвимые ракеты

22:59 (мск), источник: Известия
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Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, разработка новейших снарядов для «Искандеров» началась еще в 2016 году и в настоящее время боеприпас находится в высокой степени готовности. Его испытания уже провели в августе прошлого года на полигоне Капустин Яр.
Ракеты, выполнены по технологии стелс и относятся к классу «аэробаллистических», то есть летят по баллистической траектории, но при этом не покидают земную атмосферу. Новинки имеют радиопоглощающее покрытие и, будучи сверхманевреными, способны поражать цели на расстоянии до 500 км.
Эксперты уверены, что новые снаряды радикально повысят боевые возможности российских Вооруженных сил.