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22:59 (мск), источник: Известия

«Искандеры» получат неуязвимые ракеты

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» получит новый неуязвимый снаряд, который практически нельзя обнаружить и при этом он способен выполнять на траектории сложнейшие маневры, ловко уходя от ракет противника и поражая наземные цели.

Источник: Известия

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, разработка новейших снарядов для «Искандеров» началась еще в 2016 году и в настоящее время боеприпас находится в высокой степени готовности. Его испытания уже провели в августе прошлого года на полигоне Капустин Яр.

Ракеты, выполнены по технологии стелс и относятся к классу «аэробаллистических», то есть летят по баллистической траектории, но при этом не покидают земную атмосферу. Новинки имеют радиопоглощающее покрытие и, будучи сверхманевреными, способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

Эксперты уверены, что новые снаряды радикально повысят боевые возможности российских Вооруженных сил.

Во время загрузки произошла ошибка.
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