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01:59 (мск), источник: ТАСС

В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по морской базе из-за положений документа, которые могут нанести вред государству. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile.

«В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду», — сказал он. — Ряд статей документа нес некоторый вред Судану.

«Это соглашение было подписано при прежнем режиме [Омара аль-Башира], но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, — сказал он. — Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов».

Генерал добавил, что договоренность будет реализована, если она учтет обоюдную выгоду стран, не нанося при этом вреда Судану. «Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]», — отметил он, выразив надежду, что переговоры с Москвой приведут к результату.

Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об «открытости его страны к военному сотрудничеству с США». «Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран — спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», — заметил аль-Хусейн. Впрочем, по словам начальника Генштаба, в Хартуме никак не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с налаживанием отношений с Вашингтоном.

Соглашение о пункте материально-технического обеспечения

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения — 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара аль-Башира.

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