01:59 (мск), источник: ТАСС
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по морской базе
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду», — сказал он. — Ряд статей документа нес некоторый вред Судану.
«Это соглашение было подписано при прежнем режиме [Омара аль-Башира], но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, — сказал он. — Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов».
Генерал добавил, что договоренность будет реализована, если она учтет обоюдную выгоду стран, не нанося при этом вреда Судану. «Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]», — отметил он, выразив надежду, что переговоры с Москвой приведут к результату.
Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об «открытости его страны к военному сотрудничеству с США». «Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран — спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», — заметил
В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта
Срок действия соглашения — 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.
11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара