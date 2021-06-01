Судан захотел пересмотреть соглашение о российской базе на Красном море

Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. По его словам, суданская сторона может внести поправки или изменения в документ касательно военного сотрудничества с Россией в Красном море.
«Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — пояснил он.
Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.
В конце апреля появились сообщения о том, что строительство базы якобы заморожено. Однако позже посольство России в Судане опровергло данную информацию.