США приостановили аренду участков в заповедной Аляске под добычу нефти и газа

В числе причин для остановки называются «отсутствие анализа достаточного числа альтернатив», указано в сообщении МВД. Такая оценка предусмотрена законом о национальной политике в области окружающей среды (NEPA), регулирующим действия федеральных властей США.
Договоры аренды участков общей площадью в 1,7 тыс. кв. км были подписаны 14 января, при этом официальное объявление состоялось 19 января, за день до окончания президентский полномочий Дональда Трампа. На следующий день нынешний президент США Джо Байден наложил мораторий на аренду нефтегазовых участков.
Территория Национального арктического заповедника превышает 78 тыс. кв. км. Участники нефтяного рынка и Республиканская партия США выступают за его разработку. Господин Байден в ходе предвыборной кампании выступал за расширение охраны над заповедником. Против добычи ресурсов в заповедной Аляске выступают организации по защите окружающей среды, а также представители коренного народа кучинов, считающие землю священной.