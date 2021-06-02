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05:21 (мск), источник: Известия

Байден прервал речь и убедился в наличии мороженного у детей

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в штате Оклахома прервал свою речь, чтобы убедиться в том, что две маленькие девочки получили мороженое. Об этом сообщает издание The Hill.

Источник: Reuters

Так, во время своего выступления американский лидер сделал паузу на короткий разговор с двумя маленькими девочками, находящимися, а аудитории, чтобы убедиться в наличии мороженного у слушательниц.

«Я просто должен был убедиться, что две девочки получат мороженое, когда все закончится», — обратился Байден к аудитории.

Он добавил, что дети должны быть в восторге от выступления президента.
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Джо Байден посетил Талсу, расположенную в штате Оклахому, по случаю 100-й годовщины резни 1921 года, во время которой погибли 300 чернокожих, а их предприятия были сожжены дотла. Президент США также обнародовал план расового равенства в стране.

Накануне, 1 июня, пользователи сайта Fox News в юморном тоне прокомментировали попытку Джо Байдена «жестко высказаться» в адрес российского президента Владимира Путина, не поверив в способность американского главы предупреждать российского коллегу и тем более угрожать ему.

«Я думаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — пишет один из пользователей сайта.

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