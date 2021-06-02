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05:35 (мск), источник: РБК

Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против Nord Stream 2

Группа из 21 конгрессмена-республиканца обратилась к главе Госдепа Энтони Блинкену с просьбой отменить решение об отказе вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток — 2»). Текст обращения опубликовала пресс-служба республиканской части комитета Палаты представителей по иностранным делам. По мнению конгрессменов, завершение строительства газопровода позволит России «дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе».

Источник: AP 2021

Решив ввести санкции, а затем тут же отказаться от этой идеи, администрация США продемонстрировала противоречие своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода, считают авторы обращения.

Члены Палаты представителей подчеркивают, что отказ от санкций показывает, что Белый дом ценит интересы Германии выше остальной Европы.

«Растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит вашей цели о сокращении выбросов», — полагают они.

Также законодатели отмечают, что реализация «Северного потока-2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».

«Администрации необходимо объяснить, почему она продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%. <…> Мы просим вас немедленно отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», — говорится в обращении.

Позднее конгрессмен-республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». «Президент [США Джо] Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, однако результатом [его действий] становятся резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция [США] на глобальной арене», — сказал он.

В середине мая группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, которым предлагалось восстановить санкции против «Северного потока — 2». Законопроект в случае принятия приведет к введению санкций в отношении Nord Stream 2 AG (ее единственным акционером является «Газпром») и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Кроме того, он обяжет Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что администрация Байдена намерена ввести санкции против «Северного потока-2», а потом сразу же от них отказаться. Позднее эту информацию подтвердил Блинкен, который заявил, что в национальных интересах США будет отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. Вместе с тем, как отмечал глава Госдепа, санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 5% газопровода, преимущественно в водах Дании.

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