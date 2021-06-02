05:35 (мск), источник: РБК
Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против Nord Stream 2
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Решив ввести санкции, а затем тут же отказаться от этой идеи, администрация США продемонстрировала противоречие своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода, считают авторы обращения.
«Растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит вашей цели о сокращении выбросов», — полагают они.
«Администрации необходимо объяснить, почему она продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%. <…> Мы просим вас немедленно отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», — говорится в обращении.
Позднее
В середине мая группа
Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что администрация Байдена намерена ввести санкции против «Северного потока-2», а потом сразу же от них отказаться. Позднее эту информацию подтвердил Блинкен, который заявил, что в национальных интересах США будет отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. Вместе с тем, как отмечал глава Госдепа, санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 5% газопровода, преимущественно в водах Дании.