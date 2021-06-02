Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
08:27 (мск), источник: РБК

WP узнала об «объединении» республиканцев и демократов из-за НЛО

В США наблюдается редкое явление, а именно совпадение взглядов членов Республиканской и Демократической партий. Они объединились в вопросе серьезности отношения к неопознанным летающим объектам (НЛО), пишет The Washington Post (WP). По данным газеты, в июне Нацразведка США опубликует отчет, в котором будет содержаться вся несекретная информация об НЛО.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, в начале апреля экс-директор ЦРУ Роберт Вулси заявил о том, что он «не так скептически, как раньше» стал относиться к такому явлению, как НЛО. «Что-то происходит, что удивляет целую серию умных самолетов, опытных пилотов», — сказал он.

Позднее сенатор-республиканец Марко Рубио, выступая в программе «60 минут» на телеканале CBS, сказал, что, хотя НЛО все еще могут вызывать «хихиканье» некоторых законодателей, «я не думаю, что мы можем позволить этому клейму помешать нам иметь ответ на очень фундаментальный вопрос».
Читайте также
Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных военных архивах

Через день после выступления сенатора экс-президент США Барак Обама высказался на тему НЛО. «Что правда — и я серьезно здесь — это то, что есть кадры и записи с объектами в небе, о которых точно неизвестно, чем они являются», — сказал бывший глава государства.

WP пишет, что в июне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс опубликует отчет, в котором будет содержаться вся несекретная информация об НЛО, имеющаяся в распоряжении американского правительства. При этом в отчете вместо аббревиатуры НЛО будет использована другая — НВЯ (необъяснимое воздушное явление).

Как отмечает газета, отчет будет опубликован в момент редкого согласия между двумя партиями, поскольку и республиканцы, и демократы говорят о том, что НЛО заслуживают дальнейшего изучения. Все большее число официальных лиц из обеих партий, включая экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, выражают открытость по этому вопросу, призывая лидеров государств исследовать это явление, утверждает WP.

Представитель Белого дома в беседе с The Wasgington Post сказал, что официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать этот вопрос до публикации отчета. Он добавил, что вице-президент США Камала Харрис, которая также занимает пост главы Национального космического совета, вероятно, будет проинформирована об отчете, прежде чем он будет опубликован.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В подмосковной квартире нашли убитыми двух детей и двух взрослых
Байден сообщил, что скажет Путину на встрече
Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против СП-2
В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений
Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военной базе
Определился соперник России в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Самый хитрый хоккеист мира из СССР умер нищим: история Викулова
В Мексике на глазах у жителей деревни провалилось поле (видео)
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Новости партнеров
Красота этих женщин покорила мир
Одна из крупнейших стран Европы открыто признала США своим главным врагом
Сериалы и фильмы, от которых не оторвать подростков. Топовые тайтлы
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова сменила имидж Девушка удивила новым стилем
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Вещи, которые необходимо выбросить: они заражают онкологией
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь