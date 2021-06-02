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13:46 (мск), источник: Аргументы и факты

На ПМЭФ могут заключить более 320 соглашений

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме может быть подписано более 320 соглашений, передает телеканал «Россия-24».

По его словам, речь идет о документах, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, инвестиционных соглашениях, а также соглашениях по развитию бизнеса между компаниями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня. В нем также дистанционно примут участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.

В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня. Его главная тема — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В основной деловой программе запланировано более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

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