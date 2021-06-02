На ПМЭФ могут заключить более 320 соглашений

По его словам, речь идет о документах, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, инвестиционных соглашениях, а также соглашениях по развитию бизнеса между компаниями.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня. В нем также дистанционно примут участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.
В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня. Его главная тема — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В основной деловой программе запланировано более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.