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12:13 (мск), источник: Российская газета

Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой

Семейный кодекс могут дополнить положением, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе пребывать и находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников. Законопроект, внесенный представителями «Единой России», поддержало правительство.

Источник: tookapic/СС0

Отзыв кабмина опубликован на сайте ГД. В правительстве считают, что законопроект «позволит урегулировать традиционный для российского общества процесс участия близких родственников детей в их воспитании».

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Авторы ранее объяснили необходимость изменений тем, что временное нахождение ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой он находится с чужими для него людьми. То есть, если внук едет куда-то с бабушкой, это имеют право расценить как отсутствие родительского попечения. Такая практика была у органов опеки и попечительства, а также органов полиции, указали разработчики.

Депутаты предлагают прописать в законодательстве право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками.

А если они станут опекунами, то ребенок официально сможет находиться у этих родственников до принятия решения органом опеки.

Один из авторов, депутат от ЕР Наталья Костенко считает, что документ устанавливает гарантии прав ближайших родственников несовершеннолетних детей, в первую очередь бабушек и дедушек, на участие в их воспитании.

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